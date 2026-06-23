    Má šancu na návrat do základu. Obranca Realu Madrid by mal nahradiť zraneného spoluhráča

    Antonio Rüdiger.
    Antonio Rüdiger. (Autor: TASR/AP)
    TASR|23. jún 2026 o 16:54
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    Namiesto zraneného spoluhráča už nastúpil v polčase proti Pobrežiu Slonoviny.

    Obranca Antonio Rüdiger by mal byť istým členom základnej zostavy Nemecka v čase, keď sa futbalové MS dostávajú do rozhodujúcej fázy.

    Zranenie Nica Schlotterbecka, ktorého vyradili z MS problémy s členkom, otvorilo dvere skúsenému zadákovi Realu Madrid.

    Rüdiger v strede obrany doplnil Jonathana Taha. Namiesto zraneného spoluhráča už nastúpil v polčase proti Pobrežiu Slonoviny (2:1).

    Jeho tím si výhrou zaistil prvé miesto v E-skupine a premiérovo od zisku titulu v roku 2014 postúpil do vyraďovacej fázy.

    „Antonio hral podľa mňa dobre, bol sústredený. Nie je to ľahké, keď idete do takého zápasu ako striedajúci hráč.

    Navyše sa mu darilo aj bez toho, aby mal v uplynulých týždňoch plnú minutáž,“ citovala trénera Juliana Nagelsmanna agentúra DPA.

    Program a výsledky Nemecka na MS vo futbale 2026

    14.06. 19:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Nemecko
    Nemecko
    7 - 1
    Curaçao
    Curaçao
    Houston | Houston
    20.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Nemecko
    Nemecko
    2 - 1
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Toronto | Toronto
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Ekvádor
    Ekvádor
    vs.
    Nemecko
    Nemecko
    New York | New York

    Tabuľka skupiny E na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    NemeckoNemeckoGER
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    2
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    2
    1
    0
    1
    2:2
    3
    P
    V
    3
    EkvádorEkvádorECU
    2
    0
    1
    1
    0:1
    1
    R
    P
    4
    CuraçaoCuraçaoCUW
    2
    0
    1
    1
    1:7
    1
    R
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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