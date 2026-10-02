Dvadsaťjednotka vyzve favorizovaného súpera. Kde sledovať zápas Anglicko - Slovensko?

Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov pokračuje v kvalifikácii na európsky šampionát v roku 2027.
Slováci cestujú do Anglicka po nepríjemnej domácej prehre s Írskom 0:2. Tá im skomplikovala boj o druhé miesto v D-skupine.
Na európsky šampionát automaticky postupujú víťazi skupín a najlepší tím na druhom zo všetkých skupín. Ostatné reprezentácie z druhej priečky sa stretnú v baráži.
Pred zverencami trénera Jaroslava Kentoša sú už iba dva zápasy. Po súboji s Anglickom ich čaká ešte záverečný duel kvalifikácie proti Andorre 6. októbra.
Duel začína výkopom na štadióne Stoke-on-Trent o 20.45 hod a vysiela ho v priamom prenose televízna stanica STVR 2.
Zápas bude možné sledovať aj prostredníctvom textového online prenosu na webe Sportnet.sk.