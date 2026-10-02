Dvadsaťjednotka vyzve favorizovaného súpera. Kde sledovať zápas Anglicko - Slovensko?

Na snímke futbalisti Slovenska do 21 rokov.
Na snímke futbalisti Slovenska do 21 rokov. (Autor: TASR)
Sportnet|2. okt 2026 o 07:15
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Pozrite si TV program zápasu Anglicko U21 - Slovensko U21 v kvalifikácii ME vo futbale hráčov do 21 rokov 2027.

Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov pokračuje v kvalifikácii na európsky šampionát v roku 2027.

Slováci cestujú do Anglicka po nepríjemnej domácej prehre s Írskom 0:2. Tá im skomplikovala boj o druhé miesto v D-skupine.

Na európsky šampionát automaticky postupujú víťazi skupín a najlepší tím na druhom zo všetkých skupín. Ostatné reprezentácie z druhej priečky sa stretnú v baráži.

Pred zverencami trénera Jaroslava Kentoša sú už iba dva zápasy. Po súboji s Anglickom ich čaká ešte záverečný duel kvalifikácie proti Andorre 6. októbra.

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Duel začína výkopom na štadióne Stoke-on-Trent o 20.45 hod a vysiela ho v priamom prenose televízna stanica STVR 2.

Zápas bude možné sledovať aj prostredníctvom textového online prenosu na webe Sportnet.sk.

Kde sledovať kvalifikáciu ME U21 vo futbale v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Tabuľka skupiny D - kvalifikácia ME vo futbale 2027

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