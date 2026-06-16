Vynútená zmena v anglickom kádri. Tuchel musel povolať nového obrancu

Tino Livramento vypadol z kádra anglickej futbalovej reprezentácie na MS 2026. Obranca Newcastlu United utrpel na tréningu svalové zranenie.
Tréner Albiónu Thomas Tuchel namiesto neho povolal do tímu Trevoha Chalobaha z FC Chelsea.
Angličania vstúpia do šampionátu v stredu o 22.00 SELČ duelom proti Chorvátsku. V I-skupine ich ešte čakajú stretnutia s Ghanou a Panamou, pripomenula agentúra DPA.
Program Anglicka na MS vo futbale 2026
Tabuľka skupiny L na MS vo futbale 2026
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body