    Vynútená zmena v anglickom kádri. Tuchel musel povolať nového obrancu

    Tino Livramento
    Tino Livramento (Autor: SITA/AP)
    TASR|16. jún 2026 o 15:16
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    Hráč Newcastlu sa zranil na tréningu.

    Tino Livramento vypadol z kádra anglickej futbalovej reprezentácie na MS 2026. Obranca Newcastlu United utrpel na tréningu svalové zranenie.

    Tréner Albiónu Thomas Tuchel namiesto neho povolal do tímu Trevoha Chalobaha z FC Chelsea.

    Angličania vstúpia do šampionátu v stredu o 22.00 SELČ duelom proti Chorvátsku. V I-skupine ich ešte čakajú stretnutia s Ghanou a Panamou, pripomenula agentúra DPA.

    Program Anglicka na MS vo futbale 2026

    17.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Dallas | Dallas
    23.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Boston | Boston
    27.06. 23:00
    | Skupina L | Matchday 17
    Panama
    Panama
    vs.
    Anglicko
    Anglicko
    New York | New York


    Tabuľka skupiny L na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AnglickoAnglickoENG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    GhanaGhanaGHA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    ChorvátskoChorvátskoCRO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    PanamaPanamaPAN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Tino Livramento
    Tino Livramento
    Vynútená zmena v anglickom kádri. Tuchel musel povolať nového obrancu
    dnes 15:16
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