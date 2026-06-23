    Anglicko
    Anglicko
    MS vo futbale 2026
    23.06.2026, Skupina L
    0 - 0
    Ghana
    Ghana
    PrehľadPreviewOnline prenosSumárFotogaléria

    Najskôr žrď, potom totálne zlyhanie Kanea. Angličania si vylámali zuby na africkej krajine

    Futbalisti Anglicka v zápase s Ghanou na MS vo futbale 2026.
    Fotogaléria (43)
    Futbalisti Anglicka v zápase s Ghanou na MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|24. jún 2026 o 00:00
    ShareTweet0

    Anglicko dnes remizovali s Ghanou v skupine L na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina L

    Anglicko - Ghana 0:0

    Rozhodovali: Martinez - Lopez, Ramirez (všetci Hond.)

    ŽK: Rice - I. Williams

    Diváci: 63.983

    Anglicko: Pickford – James, Konsa, Guehi, Spence (66. O'Reilly) – Anderson (73. Anderson), Rice – Madueke (83. Rashford), Bellingham (73. Rogers), Gordon (66. Saka) – Kane

    Ghana: Asare – Senaya (88. Peprah), Adjetey, Opoku, Mensah – Yirenkyi, Partey, Sibo – I. Williams (66. Fatawu), Ayew (67. Adu, 90.+5 Baba), Semenyo

    Anglickí futbalisti remizovali vo svojom druhom zápase na MS, keď si v americkom Foxboroughu rozdelili body s Ghanou po bezgólovej remíze.

    Oba tímy majú na konte štyri body a priblížili sa k postupu do šestnásťfinále.

    Najväčšiu šancu Ghany zahodil v 79. minúte striedajúci Prince Adu, ktorý nevyužil samostatný únik.

    Zverenci Thomasa Tuchela mohli udrieť v samom závere, keď Nico O'Reilly zakončil do brvna a kanonier Harry Kane v tutovke z dorážky prestrelil.

    Fotogaléria zo zápasu Anglicko - Ghana na MS vo futbale 2026 (skupina L)
    England players line up before kickoff during the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    England and Ghana players greet each other before the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    England players pose before the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Charlie Krupa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    England head coach Thomas Tuchel looks on ahead the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    43 fotografií
    England poses for a group photo ahead of the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEnglish fans cheer during the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Charlie Krupa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGhana's Antoine Semenyo (11) and England's Noni Madueke (20) fight for the ball during the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Charlie Krupa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGhana [;ayers pose before the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Charlie Krupa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Elliot Anderson (8), left, vies for the ball with Ghana's Jordan Ayew (9) during the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Anthony Gordon (18), left, duels for the balls with Ghana's Marvin Senaya (26) during the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane (9) warms up ahead of the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane (9) looks on during the warm up during the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Marc Guehi (6) reacts during the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Charlie Krupa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolDavid Beckham, center, Cruz Beckham, second from right, and Jackie Apostel, right, watch the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Marc Guehi (6) and Ghana's Jordan Ayew (9) fight for the ball during the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Charlie Krupa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Anthony Gordon (18) guards Ghana's Marvin Senaya (26) during the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Charlie Krupa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGhana's Jordan Ayew (9) and England's Elliot Anderson (8) battle for the ball during the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGhana's Gideon Mensah, right, tries to keep the ball from England's Elliot Anderson (8) as England's Jude Bellingham, left, looks on during the first half of the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Steven Senne) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane (9) takes a shot and misses during the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Jude Bellingham, left, tries to head the ball as Ghana's Kwasi Sibo (8) and Jonas Adjetey (4) defend during the first half of a World Cup Group L soccer match in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Steven Senne) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGhana's Kwasi Sibo (8), right, fights for the ball with England's Elliot Anderson (8) during the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGhana players hiddle at the half-time during the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Charlie Krupa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGhana's Jordan Ayew (9) and England's Elliot Anderson (8) battle for the ball during the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGhana's Jordan Ayew (9) and England's Ezri Konsa (2) fight for the ball during the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Charlie Krupa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGhana's Kwasi Sibo (8), right, fights for the ball with England's Elliot Anderson (8) during the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGhana's Jerome Opoku (18) heads the ball against England's Reece James (24) as England's Ezri Konsa (2) and Elliot Anderson (8) look on during the first half of a World Cup Group L soccer match in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Steven Senne - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Reece James (24) and Ghana's Antoine Semenyo (11) battle for the ball during the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Marc Guehi (6) and Ghana's Inaki Williams (19) battle for the ball during the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGhana's Kwasi Sibo (8) and England's Elliot Anderson (8) fight for the ball during the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Charlie Krupa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Declan Rice (4) controls the ball near Ghana's Jonas Adjetey (4) during the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Elliot Anderson (8), right, fights for the ball with Ghana's Jordan Ayew (9) during the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Djed Spence (25) claps during the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGhana's Antoine Semenyo (11), right, tries a shot during the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane (9) gestures during the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Djed Spence (25) walks on the pitch during the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Jude Bellingham (10), left, vies for the ball with Ghana's Thomas Partey (5) during the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGhana's Jordan Ayew (9) reacts after a foul by England's Ezri Konsa (2) during the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Charlie Krupa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Reece James (24) is looked at after he collided with Ghana's Jordan Ayew (9) during the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's players pause for a hydration break during the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane (9) reacts after he and Ghana's Jonas Adjetey (4) battled for a header during the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Jude Bellingham (10), right, argues with the referee Said Martinez during the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGhana's Jordan Ayew (9) is treated during the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Charlie Krupa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland head coach Thomas Tuchel, right, gives instructions from the technical area during the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Angličania, ktorí predtým zdolali Chorvátsko (4:2), zostali napriek zaváhaniu na čele tabuľky o skóre pred Ghanou. Tá v prvom zápase zvíťazila nad Panamou 1:0.

    „Albión“ uzavrie svoje účinkovanie v základnej skupine v sobotu 27. júna, keď o 23.00 SELČ nastúpi v East Rutherforde proti Paname. Ghana v paralelnom zápase vyzve Chorvátsko vo Philadelphii.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina L

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AnglickoAnglickoENG
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    R
    V
    2
    GhanaGhanaGHA
    2
    1
    1
    0
    1:0
    4
    R
    V
    3
    PanamaPanamaPAN
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    4
    ChorvátskoChorvátskoCRO
    1
    0
    0
    1
    2:4
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Anglicko - Ghana

    I. polčas:

    Ghana nastúpila aj so stredopoliarom Parteyom, ktorý vynechal predošlý duel v Toronte proti Paname (1:0), keďže nedostal vstupné víza do Kanady v súvislosti s obvineniami zo znásilnenia.

    Anglický obranca Spence mu po odohratí hymien odmietol podať ruku a fanúšikovia „Albiónu“ bučali pri každom jeho dotyku s loptou.

    Angličania od úvodu podľa očakávania držali loptu, kombinovali pred šestnástkou súpera a snažili sa hľadať medzery v jeho defenzíve.

    Ten však pozorne bránil v dvojbloku a nepúšťal favorita do koncovky. Dovolil mu len pár striel, delovka Ricea presvišťala ponad brvno a Kaneov pokus zblokovala ghanská obrana.

    II. polčas:

    Po prestávke prvýkrát pohrozil africký tím, Senaya si spracoval dlhý pas, jeho zakončenie však zrazil Spence.

    Inak však pokračovalo obliehanie ghanskej obrany zo strany Angličanov. Až v 57. minúte sa prvýkrát dostali k strele do priestoru brány, Asare si bez problémov poradil s pokusom Gordona. V 69. minúte zneškodnil aj strelu Kanea.

    V 79. minúte si vypracovala obrovskú príležitosť Ghana, Prince Adu sa rútil sám na Pickforda, no tiesnený Konsom ho nedokázal prekonať.

    V 86. minúte natiahol Asareho štipľavou strelou striedajúci Saka. Najväčšiu šancu Anglicka spálil O'Reilly, ktorý zakončil do brvna a Kane z dorážky prestrelil.

    Ghana už v závere náporu odolala aj vďaka Sibovi, ktorý vytesnil hlavičku Guehiho.

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 13

    23.06. 19:00
    | Skupina K | Matchday 13
    Portugalsko
    Portugalsko
    5 - 0
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    Houston | Houston
    24.06. 04:00
    | Skupina K | Matchday 13
    Kolumbia
    Kolumbia
    vs.
    DR Kongo
    DR Kongo
    Guadalajara | Guadalajara
    23.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Anglicko
    Anglicko
    0 - 0
    Ghana
    Ghana
    Boston | Boston
    24.06. 01:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Panama
    Panama
    0 - 0
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Toronto | Toronto

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Anglicka v zápase s Ghanou na MS vo futbale 2026.
    Futbalisti Anglicka v zápase s Ghanou na MS vo futbale 2026.
    Najskôr žrď, potom totálne zlyhanie Kanea. Angličania si vylámali zuby na africkej krajine
    dnes 00:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Anglicka v zápase s Ghanou na MS vo futbale 2026.
    Futbalisti Anglicka v zápase s Ghanou na MS vo futbale 2026.
    Najskôr žrď, potom totálne zlyhanie Kanea. Angličania si vylámali zuby na africkej krajine
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Najskôr žrď, potom totálne zlyhanie Kanea. Angličania si vylámali zuby na africkej krajine