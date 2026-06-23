Najskôr žrď, potom totálne zlyhanie Kanea. Angličania si vylámali zuby na africkej krajine

MS vo futbale 2026 - skupina L
Anglicko - Ghana 0:0
Rozhodovali: Martinez - Lopez, Ramirez (všetci Hond.)
ŽK: Rice - I. Williams
Diváci: 63.983
Anglicko: Pickford – James, Konsa, Guehi, Spence (66. O'Reilly) – Anderson (73. Anderson), Rice – Madueke (83. Rashford), Bellingham (73. Rogers), Gordon (66. Saka) – Kane
Ghana: Asare – Senaya (88. Peprah), Adjetey, Opoku, Mensah – Yirenkyi, Partey, Sibo – I. Williams (66. Fatawu), Ayew (67. Adu, 90.+5 Baba), Semenyo
Anglickí futbalisti remizovali vo svojom druhom zápase na MS, keď si v americkom Foxboroughu rozdelili body s Ghanou po bezgólovej remíze.
- ONLINE: Anglicko - Ghana na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina L)
- Všetky dôležité informácie o MS vo futbale 2026
Oba tímy majú na konte štyri body a priblížili sa k postupu do šestnásťfinále.
Najväčšiu šancu Ghany zahodil v 79. minúte striedajúci Prince Adu, ktorý nevyužil samostatný únik.
Zverenci Thomasa Tuchela mohli udrieť v samom závere, keď Nico O'Reilly zakončil do brvna a kanonier Harry Kane v tutovke z dorážky prestrelil.
Angličania, ktorí predtým zdolali Chorvátsko (4:2), zostali napriek zaváhaniu na čele tabuľky o skóre pred Ghanou. Tá v prvom zápase zvíťazila nad Panamou 1:0.
„Albión“ uzavrie svoje účinkovanie v základnej skupine v sobotu 27. júna, keď o 23.00 SELČ nastúpi v East Rutherforde proti Paname. Ghana v paralelnom zápase vyzve Chorvátsko vo Philadelphii.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina L
Priebeh zápasu Anglicko - Ghana
I. polčas:
Ghana nastúpila aj so stredopoliarom Parteyom, ktorý vynechal predošlý duel v Toronte proti Paname (1:0), keďže nedostal vstupné víza do Kanady v súvislosti s obvineniami zo znásilnenia.
Anglický obranca Spence mu po odohratí hymien odmietol podať ruku a fanúšikovia „Albiónu“ bučali pri každom jeho dotyku s loptou.
Angličania od úvodu podľa očakávania držali loptu, kombinovali pred šestnástkou súpera a snažili sa hľadať medzery v jeho defenzíve.
Ten však pozorne bránil v dvojbloku a nepúšťal favorita do koncovky. Dovolil mu len pár striel, delovka Ricea presvišťala ponad brvno a Kaneov pokus zblokovala ghanská obrana.
II. polčas:
Po prestávke prvýkrát pohrozil africký tím, Senaya si spracoval dlhý pas, jeho zakončenie však zrazil Spence.
Inak však pokračovalo obliehanie ghanskej obrany zo strany Angličanov. Až v 57. minúte sa prvýkrát dostali k strele do priestoru brány, Asare si bez problémov poradil s pokusom Gordona. V 69. minúte zneškodnil aj strelu Kanea.
V 79. minúte si vypracovala obrovskú príležitosť Ghana, Prince Adu sa rútil sám na Pickforda, no tiesnený Konsom ho nedokázal prekonať.
V 86. minúte natiahol Asareho štipľavou strelou striedajúci Saka. Najväčšiu šancu Anglicka spálil O'Reilly, ktorý zakončil do brvna a Kane z dorážky prestrelil.
Ghana už v závere náporu odolala aj vďaka Sibovi, ktorý vytesnil hlavičku Guehiho.