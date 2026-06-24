Expert nechápal, ako mohol Kane minúť. Tréner Ghany cíti krivdu: Išiel VAR na kávu?

Plán bol jasný. Výhrou nad Ghanou potvrdiť úlohu favorita a na MS 2026 si už po dvoch zápasoch zaistiť postup do osemfinále ako najlepší tím skupiny L.
Angličania na to mali po úvodnom výkone proti Chorvátom (4:2) všetky predpoklady, no namiesto toho predĺžili vo Foxborough zaujímavú sériu.
- SUMÁR: Anglicko - Ghana na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina L)
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Od EURO 2021 už na štvrtom veľkom podujatí po sebe nedokázali vyhrať svoj zápas číslo 2. Po remízach so Škótskom, USA a Dánskom pridali ďalší nerozhodný výsledok proti Ghane, s ktorou remizovali 0:0.
"Nie je to katastrofa, ale rozhodne je to návrat do reality," skonštatoval pre BBC One bývalý kanonier Newcastle či národného tímu Alan Shearer.
Trpezlivosť gól nepriniesla
Anglicko malo počas zápasu jednoznačnú územnú prevahu, no proti dobre organizovanému súperovi sa nedostávalo do nebezpečných gólových šancí.
Aj preto sa po prvý raz od zápasu Chorvátsko - Belgicko v roku 2022 stalo, že na MS nevideli diváci v prvom polčase ani jednu strelu na bránu.
"Vedeli sme, že Ghana bude hrať v nízkom bloku, no hrá absolútne brilantne. Hráči vedia, kedy majú vybehnúť, kedy sa stiahnuť a ako pokrývať priestor," hovoril bývalý obranca a dnes televízny expert Michah Richards.
Zároveň dodal, že Anglicko musí hrať trpezlivo a počkať si na šancu, ktorá príde. Práve na trpezlivosť apelovali aj ďalší bývalí reprezentanti ako Wayne Rooney, Phil Jagielka či brankár Paul Robinson.
Postupne však aj im dochádzala trpezlivosť a Ghana nepoľavovala. Spokojný nebol ani tréner Albionu Thomas Tuchel, ktorý často emotívne gestikuloval.
Rooney si pýtal do hry druhého hrotového útočníka a Shearer premýšľal, či nejaký hráč predvedie "magický kúsok", ktorý v hre Angličanov chýbal.
Kane prestrelil bránu
Favorit zápasu prvýkrát vystrelil na bránu po necelej hodine hry a afrického súpera dokázal výraznejšie zatlačiť len v poslednej desaťminútovke.
Najväčšie šance prišli v 86. minúte, keď najskôr Nico O'Reilly hlavičkoval po centri Reecea Jamesa do brvna, aby z následnej dorážky Harry Kane trestuhodne minul. Loptu zo siedmich metrov poslal vysoko nad bránu.
VIDEO: Harry Kane a jeho gólová šanca v zápase proti Ghane
Bol to šok. Útočník Bayernu Mníchov podobné situácie bez problémov premieňa, no šancu na víťazný gól zápasu a svoj desiaty na MS tentokrát zahodil.
"Ak by ste si mali vybrať futbalistu, ktorému sa odrazí loptu do takejto pozície, vybrali ste si Harryho Kanea," píše Ron Walker zo Sky Sports.
"Nikto pri ňom nebol, no loptu poslal vysoko. Nemôžem uveriť tomu, že zahodil takúto šancu. Stavil by som vlastný dom na to, že z takejto pozície skóruje," hovorí Robinson pre televíziu BBC Sport.
"V 99 zo 100 prípadov takúto šancu premení," povedal Tuchel, ktorý však rozhodne za bodovú stratu elitného útočníka neviní. Jeho tím držal loptu na kopačkách 78,8 percenta času, no bránu ohrozil len štyrikrát.
Nevýrazný výkon opäť otvoril tému, či by tímu nepomohli tvorcovia hry ako Cole Palmer a Phil Foden - tých však Tuchel vynechal v nominácii na MS.
VAR stále funguje?
Anglicko naďalej vedie skupinu L a pokiaľ v sobotnom zápase zdolá zatiaľ bezbodovú Panamu, postup z prvého miesta ho napokon neminie.
Cenu pre najlepšieho hráča dostal Jude Bellingham, ale záložník Realu Madrid povedal, že si ju nezaslúži a že by ju mal získať niektorý z hráčov Ghany.
Afričanom už zrejme postup neujde. Remíza so svetovým gigantom je veľkým úspechom, no tréner Carlos Queiroz nerozdával po zápase iba úsmevy. Mrzela ho situácia zo záveru duelu, po ktorej cítil krivdu.
Striedajúci Prince Kwabena Adu spadol v šestnástke súpera po kontakte s Ezrim Konsom, ale hlavný rozhodca penaltu neodpísal a nezasiahol ani VAR.
"Nie som si istý, či VAR na týchto MS stále funguje. Mám o tom pochybnosti. Bola to jasná penalta a červená karta. Opäť raz však išiel VAR na kávu," hovoril skúsený 73-ročný tréner pred novinármi.
Výhovorky pre BBC One nehľadal ani Wayne Rooney. "Myslím si, že to mala byť penalta. Konsa išiel do veľkého rizika. Jeho nohy zasiahli hráča, nie loptu."
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