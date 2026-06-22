    Anglicko
    Anglicko
    MS vo futbale 2026
    23.06.2026, Skupina L
    Boston
    22:00
    Ghana
    Ghana

    Angličanov preverí nezlomný duch Ghany. Albion útočí na postupovú definitívu

    Hráči Anglicka na MS 2026
    Hráči Anglicka na MS 2026 (Autor: TASR/AP)
    TASR|22. jún 2026 o 09:33
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    Angličania sa budú spoliehať na fungujúce štadardné situácie.

    Anglickí futbaloví reprezentanti si chcú v druhom zápase v L-skupine na MS 2026 proti Ghane (utorok 23. júna o 22.00 SELČ na Gillette Stadium vo Foxborough) v predstihu zabezpečiť postup do vyraďovacej fázy.

    Do šampionátu vstúpili víťazstvom 4:2 nad Chorvátskom. Aj africký tím zvládol prvý krok, keď gólom v nadstavenom čase zdolal Panamu 1:0.

    „Albion“ v prvom polčase proti Chorvátom dvakrát viedol po góloch kapitána Harryho Kanea. „Šachovnicovým“ sa vždy podarilo vyrovnať, no v druhom polčase už nedokázali držať krok s tímom trénera Thomasa Tuchela.

    Anglicko - Chorvátsko

    predpokladané zostavy:

    Anglicko: Pickford - James, Konsa, Stones, O'Reilly - Anderson, Rice - Madueke, Bellingham, Gordon - Kane

    Ghana: Asare - Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah - Semenyo, Owusu, Yirenkyi, Nuamah - Sulemana, Ayew

    Štadión Gillette (Foxborough), rozhodujú: Martinez - Lopez, Ramirez (všetci Hond.)

    Angličanom zabezpečil v úvode druhého dejstva vedenie Jude Bellingham a v závere pridal poistku striedajúci Marcus Rashford. Od vyššej prehry zachránil Chorvátov viacerými skvelými zákrokmi brankár Dominik Livakovič.

    Podľa stredopoliara Declana Ricea Angličania opäť ukázali svoju silu pri štadardných situáciách. Prvý gól vsietil Kane z pokutového kopu a druhý hlavou práve po rohu Ricea.

    „Naši fanúšikovia môžu byť z toho nadšení. Nikdy som sa necítil ako špecialista na štandardky, no tréner Mikel Arteta ma po prestupe do Arsenalu nabádal, aby som ich zahrával častejšie.

    Je skvelé, že to funguje aj v reprezentácii. Pri každom rohu alebo priamom kope verím, že by z toho mohlo byť nebezpečenstvo pre bránu súpera,“ uviedol podľa agentúry DPA.

    Na ceste za prvým anglickým titulom od roku 2004 vsietili „kanonieri“ až 25 gólov po štandardkách.

    Ghana proti Paname v prvom polčase odolala náporu súpera, v ktorého základnej zostave nastúpil aj obranca Cesar Blackman zo Slovana Bratislava. V druhom polčase Afričania prevzali iniciatívu a v úplnom závere udreli, keď sa presadil Caleb Yirenkyi.

    „Najprv sme museli trpieť, bojovali sme však ako bojovníci a dočkali sme sa odmeny. Vyhrali sme tento zápas v hlavách. Teraz nás čakajú Angličania, ktorí patria k najväčším favoritom turnaja.

    Svoju ofenzívnu silu demonštrovali už v úvodnom vystúpení proti Chorvátom. Musíme sa snažiť ju eliminovať,“ zdôraznil skúsený portugalský kormidelník Carlos Queiroz pre fifa.com.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Program skupiny L na MS vo futbale 2026

    17.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Anglicko
    Anglicko
    4 - 2
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Dallas | Dallas
    18.06. 01:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Ghana
    Ghana
    1 - 0
    Panama
    Panama
    Vancouver | Vancouver
    23.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Boston | Boston
    24.06. 01:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Panama
    Panama
    vs.
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Toronto | Toronto
    27.06. 23:00
    | Skupina L | Matchday 17
    Panama
    Panama
    vs.
    Anglicko
    Anglicko
    New York | New York
    27.06. 23:00
    | Skupina L | Matchday 17
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Philadelphia | Philadelphia

    MS vo futbale 2026 - skupina L

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AnglickoAnglickoENG
    1
    1
    0
    0
    4:2
    3
    V
    2
    GhanaGhanaGHA
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    3
    PanamaPanamaPAN
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    4
    ChorvátskoChorvátskoCRO
    1
    0
    0
    1
    2:4
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

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    Belgičania sa nechali ovládnuť emóciami. Mohli sme vyhrať o tri góly, vravel tréner
    dnes 10:21
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    Domov»MS vo futbale 2026»Angličanov preverí nezlomný duch Ghany. Albion útočí na postupovú definitívu