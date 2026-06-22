Angličanov preverí nezlomný duch Ghany. Albion útočí na postupovú definitívu

Anglickí futbaloví reprezentanti si chcú v druhom zápase v L-skupine na MS 2026 proti Ghane (utorok 23. júna o 22.00 SELČ na Gillette Stadium vo Foxborough) v predstihu zabezpečiť postup do vyraďovacej fázy.
Do šampionátu vstúpili víťazstvom 4:2 nad Chorvátskom. Aj africký tím zvládol prvý krok, keď gólom v nadstavenom čase zdolal Panamu 1:0.
„Albion“ v prvom polčase proti Chorvátom dvakrát viedol po góloch kapitána Harryho Kanea. „Šachovnicovým“ sa vždy podarilo vyrovnať, no v druhom polčase už nedokázali držať krok s tímom trénera Thomasa Tuchela.
Anglicko - Chorvátsko
predpokladané zostavy:
Anglicko: Pickford - James, Konsa, Stones, O'Reilly - Anderson, Rice - Madueke, Bellingham, Gordon - Kane
Ghana: Asare - Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah - Semenyo, Owusu, Yirenkyi, Nuamah - Sulemana, Ayew
Štadión Gillette (Foxborough), rozhodujú: Martinez - Lopez, Ramirez (všetci Hond.)
Angličanom zabezpečil v úvode druhého dejstva vedenie Jude Bellingham a v závere pridal poistku striedajúci Marcus Rashford. Od vyššej prehry zachránil Chorvátov viacerými skvelými zákrokmi brankár Dominik Livakovič.
Podľa stredopoliara Declana Ricea Angličania opäť ukázali svoju silu pri štadardných situáciách. Prvý gól vsietil Kane z pokutového kopu a druhý hlavou práve po rohu Ricea.
„Naši fanúšikovia môžu byť z toho nadšení. Nikdy som sa necítil ako špecialista na štandardky, no tréner Mikel Arteta ma po prestupe do Arsenalu nabádal, aby som ich zahrával častejšie.
Je skvelé, že to funguje aj v reprezentácii. Pri každom rohu alebo priamom kope verím, že by z toho mohlo byť nebezpečenstvo pre bránu súpera,“ uviedol podľa agentúry DPA.
Na ceste za prvým anglickým titulom od roku 2004 vsietili „kanonieri“ až 25 gólov po štandardkách.
Ghana proti Paname v prvom polčase odolala náporu súpera, v ktorého základnej zostave nastúpil aj obranca Cesar Blackman zo Slovana Bratislava. V druhom polčase Afričania prevzali iniciatívu a v úplnom závere udreli, keď sa presadil Caleb Yirenkyi.
„Najprv sme museli trpieť, bojovali sme však ako bojovníci a dočkali sme sa odmeny. Vyhrali sme tento zápas v hlavách. Teraz nás čakajú Angličania, ktorí patria k najväčším favoritom turnaja.
Svoju ofenzívnu silu demonštrovali už v úvodnom vystúpení proti Chorvátom. Musíme sa snažiť ju eliminovať,“ zdôraznil skúsený portugalský kormidelník Carlos Queiroz pre fifa.com.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Program skupiny L na MS vo futbale 2026
| Skupina L | Matchday 7
| Skupina L | Matchday 7
| Skupina L | Matchday 13
| Skupina L | Matchday 13
| Skupina L | Matchday 17
| Skupina L | Matchday 17