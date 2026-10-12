Britský premiér Andy Burnham prisľúbil, že zverejní podrobnosti o svojich minulých kontaktoch s klubom Manchester City po tom, čo bol tento klub uznaný vinným z porušenia finančných pravidiel v rokoch 2009 až 2018.
Politik, ktorý od roku 2017 zastával funkciu starostu oblasti Greater Manchester, čelil kritike za to, že spočiatku vyjadril podporu majiteľom klubu zo SAE a vyhlásil, že by bol "veľmi znepokojený", ak by sa rozhodli tím predať.
Celok vlastní spoločnosť Abu Dhabi United Group, ktorú ovláda šejk Mansúr bin Zájid Ál Nahján, člen kráľovskej rodiny Spojených arabských emirátov.
Úrad britského premiéra musel následne korigovať svoj postoj a zdôrazniť, že nikto nestojí "nad pravidlami".
Opozícia však medzitým žiadala objasnenie Burnhamovho vzťahu s klubom, ktorý vďaka partnerstvám s miestnymi samosprávami priniesol do Manchestru značné investície.
V podcaste Burnham uviedol, že "úplne jasne zverejní všetko, čo v rámci spolupráce s nimi podnikol počas svojho predchádzajúceho pôsobenia vo funkcii starostu Greater Manchester".
Poznamenal, že absolvoval len "jedno významné stretnutie", a to v roku 2021. Avizoval, že "futbalové záležitosti sú odlišné od investičných otázok". "Ľudia sa budú snažiť tieto dve veci spájať, no podľa mňa by to nemali robiť," vyhlásil.
Desaťnásobný anglický majster, ktorý akékoľvek pochybenie odmieta, čelí neistej budúcnosti po tom, čo bol uznaný vinným z viac ako 100 porušení pravidiel.
Zistilo sa, že tento tím podporovaný kapitálom z Abú Zabí v rokoch 2009 až 2018 uzatváral "fiktívne" dohody s cieľom umelo zvýšiť príjmy a znížiť náklady o viac než 900 miliónov libier (asi 1 064 902 500 eur).
Úrad britského premiéra už skôr uviedol, že "prebiehajúcemu nezávislému procesu vyšetrovania klubu treba umožniť dospieť k záveru a tento výsledok rešpektovať".
Manchester City sa odvolal proti verdiktu, ktorý klub uznal vinným vo všetkých bodoch obvinenia týkajúcich sa závažného porušenia finančných pravidiel Premier League.