Opľutie súpera má dohru. NFL potrestala už druhého hráča Buffala

Sam Franklin.
Sam Franklin. (Autor: TASR/AP)
TASR|21. okt 2026 o 17:11
ShareTweet0

Odmieta akékoľvek obvinenia z opľutia hráča Las Vegas.

Vedenie zámorskej súťaže v americkom futbale NFL potrestalo už druhého hráča Buffalo Bills jednozápasovou stopkou za opľutie súpera.

Okrem C.J.-a Gardnera-Johnsona sa v stretnutí proti Las Vegas Raiders previnil aj Sam Franklin.

Samotný hráč sa podľa agentúry AP plánuje odvolať proti suspendácii. NFL potrestala 30-ročného člena defenzívnej formácie za porušenie pravidiel športového správania.

Franklin namieril svoj pľuvanec na súpera na konci tretej štvrtiny.

Gardner-Johnson vykonal totožnú činnosť už počas druhej časti duelu s Raiders a predčasne musel ísť napokon do šatní, keďže ho usvedčili televízne kamery.

Zatiaľ čo Gardner-Johnson akceptoval trest a už sa verejne ospravedlnil, tak Franklin odmieta akékoľvek obvinenia z opľutia hráča Las Vegas. Obaja by nemali nastúpiť do duelu s Baltimore Ravens.

Americký futbal

    Sam Franklin.
    Sam Franklin.
    Opľutie súpera má dohru. NFL potrestala už druhého hráča Buffala
    dnes 17:11
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Americký futbal»Opľutie súpera má dohru. NFL potrestala už druhého hráča Buffala