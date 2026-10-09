Zomrela legenda NFL. Ako hráč aj tréner doviedol Chicago k titulom

Mike Ditka.
Mike Ditka. (Autor: TASR/AP)
TASR|9. okt 2026 o 18:12
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Jeho mužstvo disponovalo jednou z najdominantnejších obrán v histórii.

Vo veku 86 rokov zomrel Mike Ditka, ktorý ako hráč i tréner tímu Chicago Bears získal tituly v NFL. Mal 86 rokov. Správu oznámila jeho rodina vo vyhlásení.

Ditka, ktorý mal počas hráčskej kariéry prezývku „Iron Mike“ (Železný Mike), prešiel po kariére na trénerskú lavičku a prevzal vedenie tímu Chicago Bears.

Jeho mužstvo z roku 1985 disponovalo jednou z najdominantnejších obrán v histórii tohto športu.

„S hlbokým zármutkom oznamujeme úmrtie nášho milovaného manžela, otca, starého otca a priateľa Mikea Ditku.

Hoci svet poznal Mikea ako hráča amerického futbalu uvedeného do siene slávy, legendárneho trénera a lídra tímu Chicago Bears, ktorý zvíťazil v Super Bowle, my sme ho poznali ako srdce našej rodiny.

Mike nám bude nesmierne chýbať a navždy naňho budeme spomínať,“ uviedla rodina podľa agentúry AP.

Americký futbal

    Mike Ditka.
    Mike Ditka.
    Zomrela legenda NFL. Ako hráč aj tréner doviedol Chicago k titulom
    dnes 18:12
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