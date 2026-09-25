VIDEO: Hráč NFL predviedol svoju typickú oslavu. Tentokrát však dostal finančnú pokutu

Hráč amerického futbalu Kyle Juszczyk dostal od vedenia NFL pokutu za víťazné gesto, ktorým pritom v zámorskej lige beztrestne oslavoval úspešné akcie už roky.
Tentoraz má ale za imitáciu rýchleho vypitia nápoja zaplatiť 14.926 dolárov. Podľa NFL imituje pitie piva, čo liga vyhodnotila ako urážlivý prejav, hráč prezývaný "Juice" tvrdí, že jednoducho predvádza pitie džúsu.
O prekvapivom dôsledku oslavy hráča San Francisca po zachytení prihrávky a touchdownu v nedeľňajšom stretnutí s Miami informujú zámorské médiá.
"Vaše napodobenie vypitia piva na ex predstavovalo urážlivý prejav a možno ho oprávnene považovať za nevkusné," citovala agentúra AP z písomného vyrozumenia, ktoré Juszczyk od NFL dostal.
"Od hráčov sa očakáva, že sa budú správať spôsobom, ktorý stavia americký futbal do pozitívneho svetla a napĺňa štandardy NFL o športovom správaní. "
VIDEO: Akcie a oslava Juszczyka
Tridsaťpäťročný Juszczyk pritom takto oslavuje po celý čas svojho pôsobenia v San Franciscu od roku 2017. Gesto a jeho rôzne varianty predvádza po úspešných akciách v reakcii na skandovanie svojej prezývky fanúšikov.
"Neviem, ako inak to povedať. Pri oslave som nepil pivo, "vyhlásil vo štvrtok v reakcii na trest Juszczyk.
"Všetci viete, že sa mi hovorí 'Juice' (Džus). Na chráničoch mám napísané 'Juice'. Keď chytím loptu, štadión kričí ´Juice´. Keď oslavujem, oslavujem pitím džúsu. A je to tak celé roky. Takže ma prekvapilo, rovnako ako kohokoľvek iného, že som tento týždeň dostal pokutu, "čudoval sa Juszczyk.
Najskôr sa vraj domnieval, že ide o vtip, keď mu o pokute povedal tréner Kyle Shanahan. Proti trestu sa odvolá. Situácia pobavila spoluhráčov a George Kittle sa už nechal počuť, že hráčova nová prezývka bude "Beer".
Faktom je, že NFL začala v tejto sezóne prísnejšie posudzovať rôzne spôsoby hráčskych osláv.
Za podobné gesto liga potrestala nižšou pokutou aj Matta Goncalvesa z Indianapolisu.
Postih neminul ani Ja'Marra Chasea a Tee Higginsa zo Cincinnati, ktorí pre zmenu predvádzajú gesto označované ako "People's Elbow" inšpirované chvatom wrestlera Dwaynea "The Rocka" Johnsona.