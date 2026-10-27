Legenda zažije premiéru takmer v 60-tke. Americký raper vystúpi na Super Bowl

Americký raper Jay-Z vystúpi počas polčasovej prestávky 61. ročníka Super Bowlu, finálového zápasu ligy amerického futbalu NFL.
Ostro sledované podujatie sa uskutoční 14. februára 2027 na štadióne SoFi Stadium v Los Angeles. Informovalo o tom v pondelok vedenie NFL.
„Keď sme sa prvýkrát dohodli so spoločnosťou Roc Nation na produkcii šou, mal som jedinú požiadavku - aby jedného dňa vystúpil na pódiu aj samotný Jay-Z, keď na to podľa neho nastane správny čas.
Veľmi sa teším, že fanúšikovia na celom svete budú môcť zažiť jeho umenie, kreativitu a kultúrny vplyv, ktorý prinesie na pódium Super Bowlu,“ uviedol komisár NFL Roger Goodell v spoločnom vyhlásení.
Organizátori zatiaľ nespresnili, či bude Jay-Z jedinou hlavnou hviezdou polčasového programu.
Päťdesiatšesťročný hudobník, vlastným menom Shawn Carter, absolvoval počas uplynulého víkendu dva koncerty na štadióne SoFi Stadium, ktorými zavŕšil celoročné turné pri príležitosti 30. výročia vydania svojho debutového albumu Reasonable Doubt.
Na koncertoch v Los Angeles ho sprevádzali aj John Legend, DJ Khaled, Dr. Dre a Snoop Dogg. Informovala agentúra AFP.