Napriek krvným zrazeninám odohral zápas. Prognóza je napriek vážnej diagnóze dobrá

Hráčovi amerického futbalu Jalenovi Hurtsovi diagnostikovali hlbokú žilovú trombózu a obojstrannú pľúcnu embóliu. Quarterback tímu zámorskej NFL Philadelphia Eagles preto vynechá zvyšok sezóny.
Víťazi 59. edície Super Bowlu odohrali ešte 11. októbra v Londýne duel proti Jacksonville Jaguars.
Odborníci v Anglicku pôvodne Hurtsovi diagnostikovali krvné zrazeniny v ľavom lýtku ešte pred týmto súbojom.
Podľa Iana Rapoporta z NFL Network bol v nemocnici až do 4.00 ráno a lekári mu z preventívnych dôvodov odporučili, aby nespal.
To by znamenalo, že v čase výkopu zápasu Eagles proti Jaguars nespal už 36 hodín. V Londýne napriek diagnóze hodil cez 220 yardov a touchdown a bol niekoľko sekúnd od víťazstva.
Vyšetrenia v nasledujúcich dňoch odhalili viacero krvných zrazenín aj v jeho pľúcach.
Tím Eagles a Hurtsova agentka Nicole Lynnová vydali v pondelok spoločné vyhlásenie, v ktorom uviedli, že Američan bude brať lieky na riedenie krvi a že sa nebude môcť zúčastňovať na kontaktných aktivitách, kým sa úplne nezotaví.
Prognóza 28-ročného hráča je však dobrá a Eagles uviedli, že očakávajú úplné uzdravenie bez dlhodobých následkov.