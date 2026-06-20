Hviezda NFL koriguje svoj vek: Neviem, kde alebo ako sa to pomenilo

Hviezdny hráč amerického futbalu Sauce Gardner vysvetlil novinárom na povinnom minikempe svojho NFL tímu Indianapolis Colts, že v skutočnosti má 24 rokov a nie 25, ako uvádzali viaceré oficiálne stránky.
Bývalý výber v prvom kole draftu Gardner je jedným z najlepších obrancov v lige na pozícii cornerbacka.
Viaceré weby ako ESPN či Pro Football Reference uvádzali jeho dátum narodenia 31. august 2000.
Oficiálna stránka NFL.com uvádzala, že dvojnásobný člen All Pro zostavy sa narodil 31. augusta 2001. Aj táto stránka však od jeho nováčikovskej sezóny uvádzala až do tohto roku, že Gardner sa narodil o 12 mesiacov skôr v roku 2000.
„Kluby nás informujú o všetkých nesprávnych dátumoch narodenia, ktoré by sa mohli objaviť na stránkach ich vysokých škôl, keď hráč podpíše zmluvu.
Hráči si tiež sami overujú dátumy narodenia a ďalšie osobné údaje prostredníctvom hráčskeho portálu,“ citoval hovorcu NFL Briana McCarthyho portál cbssport.com.
„Pokiaľ ide o papiere a všetko, čo som podpísal, všade je uvedený rok 2001. Takže neviem, kde alebo ako sa to pomenilo,“ vysvetlil celú situáciu Gardner, ktorý v uplynulej sezóne podpísal štvorročnú zmluvu s hodnotou 120 miliónov dolárov.
Jeho Colts tak majú do roku 2029 poistené služby nie 25, ale 24-ročného elitného defenzívneho beka.