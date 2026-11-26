Spojené štáty americké oslavujú Deň vďakyvzdania. Je to sviatok, ktorý sa štvrtý novembrový štvrtok spája so stretnutím celej rodiny, pečeným moriakom na stole a tiež sledovaním zápasov NFL.
Od roku 1934 každoročne hrajú domáci duel Detroit Lions a v akcii býva napríklad aj dlhodobo najhodnotnejší klub na svete Dallas Cowboys.
Počas Dňa vďakyvzdania obvykle sleduje americký futbal vyše 100 miliónov ľudí, no tentokrát ním krajina intenzívne žije už o deň skôr.
NFL totiž rieši kauzu, ktorá tu dlho nebola. Pittsburgh Steelers vyhodili budúceho člena siene slávy Aarona Rodgersa, no ten to nenechal len tak. Začal rozprávať o situácii v klube, ktorá mnohých šokovala.
Spolu vyhrali Super Bowl
Rodgers, ktorý 2. decembra oslávi 43. narodeniny, už pred začiatkom sezóny povedal, že ho čaká posledný ročník v profesionálnej kariére.
Štvornásobný držiteľ ceny MVP podpísal kontrakt na 25 miliónov dolárov a v Pittsburghu sa po ôsmich rokoch stretol s trénerom Mikeom McCarthym.
Pod jeho vedením získal v roku 2011 svoj jediný prsteň za víťazstvo v Super Bowle, no v Green Bay Packers sa nerozišli v najlepšom.
Ešte začiatkom novembra mal Pittsburgh bilanciu šesť výhier a dve prehry, vďaka čomu mal našliapnuté k víťazstvu vo svojej divízii AFC North.
Lenže potom prehral o 20 bodov dôležitý duel v Cincinnati a naposledy si nedokázal poradiť ani s výrazne oslabenou Philadelphiou (16:19).
Napriek dvom prehrám fanúšikov NFL zaskočila správa o tom, že Aaron Rodgers bude nadchádzajúci duel proti Denveru sledovať len z lavičky. Následne sa dokonca zmenil jeho status na neaktívny.
Vo svete amerického futbalu nie sú podobné rozhodnutia bežné. Tímy NFL zväčša neodsunú svojho najlepšieho rozohrávača na vedľajšiu koľaj. Jednak kvôli výkonnosti a tiež pre výšku jeho platu.
"Úprimne, bol som šokovaný a hneď som si pomyslel, že toto asi nebude z výkonnostných dôvodov. Áno, Steelers dvakrát prehrali, boli tam zlé veci, ale stále majú skóre 6-4, čo nie je dôvod posadiť Rodgersa.
Ak majú uspieť, tak s ním a nie s Masonom Rudolphom. Postupne sme sa dozvedeli, že tam boli nejaké spory a keď bol razom neaktívny, bolo jasné, že sa niečo udialo," hovorí komentátor NFL Ladislav Fabo.
Nikto iný by si to nedovolil
Situácia sa ešte viac vyostrila po tom, čo bol Aaron Rodgers hosťom v relácii Pata McAfeeho, kde vytiahol veci z kuchyne Steelers.
Evidentne urazený zo spomenutého rozhodnutia útočil priamo na McCarthyho, ktorého obvinil z toho, že si neplní úlohy hlavného trénera.
"Minulú stredu sme mali míting quarterbackov. Mike prišiel neskoro, sadol si a do desiatich minút začal chrápať. Potom sa prebudil a o päť minút neskôr znova zaspal. Toto nie je v poriadku.
Takisto nechodí na všetky tímové stretnutia, na ktoré by mal a tri dni pred zápasom s Denverom videl len úryvky zo záznamov," povedal Rodgers.
VIDEO: Aaron Rodgers hovorí o problémoch s Mikeom McCarthym
Ešte pred mesiacom sa obaja na seba usmievali, lebo vyhrávali. Akonáhle však prišla drobná kríza, atmosféra sa okamžite zmenila na toxickú.
Rodgers verejne kritizoval McCarthyho vedenie útoku, pričom sa neštítil používať vulgarizmy. Všetko, čo malo zostať v klube, sa dostalo von.
"Netreba zabúdať, že Rodgers má tiež veľké ego a takéto správanie by si v NFL nikto iný nedovolil. Chcel prevziať kontrolu nad ofenzívou, čím porušil smernice klubu, za čo bol potrestaný.
Myslím si, že by sa po jednom zápase vrátil, ale to, ako v podcaste Pata McAfeeho začal hádzať špinu na trénera, je niečo, na čo si NFL veľmi dlho nepamätá," uviedol Fabo, člen redakcie nfl.cz.
Dohral Rodgers v NFL?
Na slová Rodgersa následne reagoval na tlačovej konferencii aj tréner McCarthy, ktorý sa ospravedlnil za to, že sa pri jednom z tímových pokrikov zmýlil a zakričal: "3-2-1, Packers!"
O spaní, respektíve zmeškaní tímových mítingov či slabej práci s videozáznamami už nebola reč. Rodgers tvrdí, že má na to 100 svedkov.
"Asi sa nedozvieme celú pravdu. Napríklad, úplne mi nesedí to, že pokiaľ Rodgers hovorí iba pravdu, tak prečo napokon generálny manažér Steelers Omar Khan vyhodil jeho," zamýšľa sa Fabo.
Okrem toho dodal, že vzhľadom na nepríjemnú situáciu by sa v Pittsburghu mali po sezóne rozlúčiť aj Mikeom McCarthym, čo je v obrovskom kontraste s predošlými trénermi tohto klubu.
V rokoch 1969 až 2025 totiž viedli Pittsburgh len traja uznávaní tréneri - Chuck Noll (23 sezón), Bill Cowher (15) a Mike Tomlin (19).
Keď dostal McCarthy otázku, prečo je práve on správnym človekom na vedenie Steelers v tejto situácii, odpovedal: "Pretože viem, ako vyhrávať".
Možno už piatkový súboj proti Denveru napovie viac. Niet pochýb o tom, že kabína je rozpoltená a proti rozbehnutým Broncos to bude veľmi náročné.
"Veľa napovie reč tela hráčov. Ukáže sa, či stoja za trénerom alebo nie. Každopádne, opätovné spojenie Rodgersa s McCarthym bolo veľkou chybou.
Podľa mňa Rodgers v NFL dohral a bol by som šokovaný, keby ho niekto v čochvíľa 43 rokoch a po tomto všetkom ešte podpísal," dodal Fabo.