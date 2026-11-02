    Shelton chce byť ešte lepší. Oznámil spoluprácu s bývalým trénerom Alcaraza

    Ben Shelton
    Ben Shelton (Autor: TASR/AP)
    ČTK|2. nov 2026 o 12:31
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    Talentovaný Američan doposiaľ získal sedem titulov na okruhu ATP.

    Amerického tenistu Bena Sheltona bude od budúcej sezóny trénovať bývalý prvý hráč sveta Juan Carlos Ferrero.

    Štvrtý hráč svetového rebríčka o tom informoval na sociálnych sieťach.

    Ferrero sa na konci minulého roka rozišiel s krajanom Carlosom Alcarazom, ktorý pod jeho vedením získal šesť grandslamových titulov. Teraz bude ako tréner spolupracovať so Sheltonovým otcom Bryanom.

    Dvadsaťštyriročný Shelton tento rok vyhral turnaje v Dallase, Mníchove, Stuttgarte a Montreale, na US Open postúpil do finále.

    Celkovo má na okruhu ATP sedem titulov. V tomto ročníku ho ešte čaká Masters v Paríži a Turnaj majstrov.

    Ferrero ako hráč získal 16 titulov vrátane triumfu na Roland Garros v roku 2003. Po ukončení kariéry šesťdesiatštyriročný Španiel krátko trénoval Alexandra Zvereva z Nemecka, Alcaraze viedol od roku 2019.

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