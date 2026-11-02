Shelton chce byť ešte lepší. Oznámil spoluprácu s bývalým trénerom Alcaraza

Amerického tenistu Bena Sheltona bude od budúcej sezóny trénovať bývalý prvý hráč sveta Juan Carlos Ferrero.
Štvrtý hráč svetového rebríčka o tom informoval na sociálnych sieťach.
Ferrero sa na konci minulého roka rozišiel s krajanom Carlosom Alcarazom, ktorý pod jeho vedením získal šesť grandslamových titulov. Teraz bude ako tréner spolupracovať so Sheltonovým otcom Bryanom.
Dvadsaťštyriročný Shelton tento rok vyhral turnaje v Dallase, Mníchove, Stuttgarte a Montreale, na US Open postúpil do finále.
Celkovo má na okruhu ATP sedem titulov. V tomto ročníku ho ešte čaká Masters v Paríži a Turnaj majstrov.
Ferrero ako hráč získal 16 titulov vrátane triumfu na Roland Garros v roku 2003. Po ukončení kariéry šesťdesiatštyriročný Španiel krátko trénoval Alexandra Zvereva z Nemecka, Alcaraze viedol od roku 2019.