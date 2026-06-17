Matka kapverdského hrdinu zmeškala jeho životný zápas na MS. Prichádza pomoc z USA

Americké ministerstvo zahraničných vecí ponúklo pomoc matke kapverdského futbalového hrdinu Vozinhu pri ceste na ďalší zápas majstrovstiev sveta po tom, čo zmeškala prvý duel.
Televízna stanica CNN uviedla, že matka štyridsaťročného brankára by mohla získať víza. Kapverdy vo svojom premiérovom zápase na majstrovstvách sveta senzačne remizovali bez gólov s úradujúcimi majstrami Európy zo Španielska.
Hrdina Vozinha ľutoval, že ho jeho matka nemohla vidieť na vlastné oči „kvôli problémom s vízami a dodatočným nákladom“.
Kapverdy patria medzi päťdesiat krajín, ktorých občania musia pri žiadosti o víza do USA zložiť kauciu až do výšky 15 000 dolárov (približne 13 000 eur).
Hovorca ministerstva zahraničných vecí však uviedol, že rodinní príslušníci hráčov majú výnimku. „Úrady aktívne kontaktujú rodinu tohto hráča a pomáhajú jej pri podaní žiadosti o víza,“ povedal.
Po nečakanej remíze so Španielskom nastúpia Kapverdy v pondelok na svoj druhý zápas proti Uruguaju.
V hľadisku štadióna v Miami by už mohla byť aj Vozinhova matka, ak sa jej podarí vyriešiť všetky administratívne prekážky. Podľa médií totiž momentálne nemá ani platný pas.
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