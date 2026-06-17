    Španielsko
    Španielsko
    MS vo futbale 2026
    15.06.2026, Skupina H
    0 - 0
    Kapverdy
    Kapverdy

    Matka kapverdského hrdinu zmeškala jeho životný zápas na MS. Prichádza pomoc z USA

    Brankár Vozinha.
    Fotogaléria (26)
    Brankár Vozinha. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|17. jún 2026 o 15:42
    ShareTweet0

    Občania musia pri žiadosti o víza do USA zložiť kauciu 13 000 eur.

    Americké ministerstvo zahraničných vecí ponúklo pomoc matke kapverdského futbalového hrdinu Vozinhu pri ceste na ďalší zápas majstrovstiev sveta po tom, čo zmeškala prvý duel.

    Televízna stanica CNN uviedla, že matka štyridsaťročného brankára by mohla získať víza. Kapverdy vo svojom premiérovom zápase na majstrovstvách sveta senzačne remizovali bez gólov s úradujúcimi majstrami Európy zo Španielska.

    Hrdina Vozinha ľutoval, že ho jeho matka nemohla vidieť na vlastné oči „kvôli problémom s vízami a dodatočným nákladom“.

    Kapverdy patria medzi päťdesiat krajín, ktorých občania musia pri žiadosti o víza do USA zložiť kauciu až do výšky 15 000 dolárov (približne 13 000 eur).

    Hviezdy za miliardu zastavil ex Trenčan za drobné. Najväčšia senzácia MS
    Súvisiaci článok
    Hviezdy za miliardu zastavil ex Trenčan za drobné. Najväčšia senzácia MS

    Hovorca ministerstva zahraničných vecí však uviedol, že rodinní príslušníci hráčov majú výnimku. „Úrady aktívne kontaktujú rodinu tohto hráča a pomáhajú jej pri podaní žiadosti o víza,“ povedal.

    Po nečakanej remíze so Španielskom nastúpia Kapverdy v pondelok na svoj druhý zápas proti Uruguaju.

    Fotogaléria zo zápasu Španielsko - Kapverdy na MS vo futbale 2026 (skupina H)
    Španielsko sa zhromažďuje v tímovom kruhu počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.
    Španiel Fabian Ruiz prihráva loptu pred kapverdským hráčom Jamiro Monteirom počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.
    Tím Španielska pózuje pred začiatkom zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.
    Hráči Kapverd pózujú pred začiatkom zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.
    26 fotografií
    Celkový pohľad pred zápasom skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Kapverdy pózujú na tímovej fotografii počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Hráči stoja počas štátnej hymny pred zápasom skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Kapverdy rozohrávajú zápas proti Španielsku počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Španielsky hráč Lamine Yamal kráča pred začiatkom zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Hlavný tréner Kapverd Bubista dáva pokyny počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Kapverdy sa zhromažďujú (v tímovom kruhu) počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Celkový pohľad pred zápasom skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Kapverdský Sidny Lopes Cabral (13) sa zráža so Španielom Ferranom Torresom (7) počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Španielsky Rodri sleduje loptu počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale proti Kapverdám v Atlante.Španielsky Mikel Oyarzabal (21) hlavičkuje loptu proti kapverdskému Stevenovi Moreirovi (22) počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Španielsky Marc Cucurella (24) preskakuje kapverdského Ryana Mendesa (20) počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Kapverdský Pico Lopes, vpredu, a španielsky Aymeric Laporte sa snažia o hlavičku počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale v Atlante.Španielsky Pedri, hore, a kapverdský Pico Lopes bojujú o loptu počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale v Atlante.Brankár Kapverd Vozinha reaguje počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale proti Španielsku v Atlante.Brankár Kapverd Vozinha chytá loptu počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale proti Španielsku v Atlante.Brankár Kapverd Vozinha, vľavo, zasahuje po strele Španiela Ferrana Torresa (7) počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Brankár Kapverd Vozinha chytá loptu počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Brankár Kapverd Vozinha (1) zasahuje a predvádza zákrok počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Brankár Kapverd Vozinha (1) zasahuje a chytá loptu počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Španielsky hráč Pedri (22) fauluje hráča Kapverd Kevin Pinu počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Španielov Pau Cubarsí (22) beží za loptou, zatiaľ čo kapverdský Jovane Cabral (7) ho sleduje počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.

    V hľadisku štadióna v Miami by už mohla byť aj Vozinhova matka, ak sa jej podarí vyriešiť všetky administratívne prekážky. Podľa médií totiž momentálne nemá ani platný pas.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina H

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    Saudská ArábiaSaudská ArábiaSAU
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    2
    UruguajUruguajURY
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    ŠpanielskoŠpanielskoESP
    1
    0
    1
    0
    0:0
    1
    R
    4
    KapverdyKapverdyCPV
    1
    0
    1
    0
    0:0
    1
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Portugalsko - DR Kongo: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Portugalsko - DR Kongo: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Portugalsko - DR Kongo na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina K)
    dnes 16:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Portugalsko - DR Kongo: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Portugalsko - DR Kongo: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Portugalsko - DR Kongo na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina K)
    dnes 16:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Matka kapverdského hrdinu zmeškala jeho životný zápas na MS. Prichádza pomoc z USA