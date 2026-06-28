Gólová prestrelka Alžírska s Rakúskom vyvrcholila v nadstavení. Víťaza však nenašla

MS vo futbale 2026 - skupina J
Alžírsko - Rakúsko 3:3 (1:1)
Góly: 60. a 90+3. Mahrez, 45. Belghali - 28. Arnautovič, 55. Sabitzer, 90+6. Kalajdžič
Rozhodovali: Tantašev - Capenko, Gajnullin (všetci Uzb.), ŽK: Arnautovič (Rakúsko)
Diváci: 69.045
Alžírsko: Benbot - Belghali (71. Chergui), Mandi, Bensebaini, Hadjam (71. Ait-Nouri) - Chaibi, Bentaleb - Mahrez, Maza, Aouar - Gouiri (71. Belaid)
Rakúsko: A. Schlager - Posch, Leinhart, Alaba (62. Danso), Mwene (90+6. Kalajdžič) - Seiwald, X. Schlager (46. Grillitsch) - Laimer, Schmid (46. Wanner), Sabitzer - Arnautovič (46. Gregoritsch)
Futbalisti Rakúska postúpili do šestnásťfinále na MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade z 2. miesta J-skupiny.
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V nedeľu ráno v Kansas City remizovali s Alžírskom 3:3 a so 4 bodmi zostali pred svojím súperom vďaka lepšiemu skóre.
Alžírčania sa radujú tiež, do vyraďovacej fázy sa prebojovali vďaka postaveniu v tabuľke tímov na 3. miestach.
Rakúšanov poslal do vedenia v 28. minúte Marko Arnautovič a v závere prvého polčasu vyrovnal Rafik Belghali.
V 55. minúte Marcel Sabitzer prinavrátil Rakúsku vedenie, ale krátko nato odpovedal gólom na 2:2 Riyad Mahrez.
V 3. minúte nadstaveného času skóroval opäť Mahrez a Irán sa už videl v šestnásťfinále, no Rakúšanov ešte stihol zachrániť striedajúci Saša Kalajdžič.
Zverenci Ralfa Rangnicka sa vo štvrtok 2. júla o 21.00 h SELČ v Inglewoode stretnú so Španielmi, zatiaľ čo Alžírci nastúpia proti Švajčiarsku v piatok 3. júla o 5.00 h SELČ vo Vancouveri.
Prvú priečku v J-skupine obsadili s 9 bodmi úradujúci majstri sveta z Argentíny, ktorí už vedeli, že sa v sobotu 4. júla o 0.00 h SELČ v Miami stretnú s Kapverdami.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina J
Priebeh zápasu Alžírsko - Rakúsko
I. polčas:
Obom tímom stačila na postup aj remíza, čomu spočiatku zodpovedalo aj dianie na ihrisku.
Zároveň vedeli, že tím na 2. mieste v J-skupine bude čeliť Španielsku, zatiaľ čo tretí sa v prípade deľby bodov stretne so Švajčiarmi.
Skóre hralo v prospech Rakúšanov, takže aj keby zvíťazia, papierovo prijateľnejšieho súpera by nedostali.
Po nudnom úvode sa však v 28. minúte ujali vedenia, keď si Arnautovič nabehol na pas za obranu a prekonal brankára Benbota.
Alžírci tak potrebovali zabrať a v závere prvého polčasu sa v pokutovom území z pravej strany dostal ku gólovej koncovke Belghali.
II. polčas:
Obrat sa pokúšal dokonať v 54. minúte Chaibi, lenže s jeho pokusom si brankár Alexander Schlager poradil.
Následne Laimer na opačnej strane z pravého krídla našiel na hranici šestnástky Sabitzera, ktorý z prvej upratal loptu presne k tyči a poslal Rakúsko opäť do vedenia.
Alžírčania našli ďalšiu gólovú odpoveď už o päť minút neskôr, keď Mahrez po výbornej práci a prihrávke Aouara trafil odkrytú časť brány.
Priebežný nerozhodný stav tak opäť posúval medzi 32 postupujúcich oba tímy, ktoré sa vrátili k opatrnejšiemu hernému prejavu.
Po dlhých nezáživných minútach však v nadstavenom čase z ničoho nič skóroval druhýkrát Mahrez, ale Rakúšania ešte stihli vyrovnať na konečných 3:3 zásluhou striedajúceho Kalajdžiča.