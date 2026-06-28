    Alžírsko
    Alžírsko
    MS vo futbale 2026
    28.06.2026, Skupina J
    3 - 3
    0:1
    Rakúsko
    Rakúsko
    PrehľadPreviewOnline prenosSumár

    Gólová prestrelka Alžírska s Rakúskom vyvrcholila v nadstavení. Víťaza však nenašla

    Riyad Mahrez (7) oslavuje gól do siete Rakúska na MS vo futbale 2026.
    Riyad Mahrez (7) oslavuje gól do siete Rakúska na MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|28. jún 2026 o 06:38
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    Rakúsko a Alžírsko dnes remizovali v skupine J na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina J

    Alžírsko - Rakúsko 3:3 (1:1)

    Góly: 60. a 90+3. Mahrez, 45. Belghali - 28. Arnautovič, 55. Sabitzer, 90+6. Kalajdžič

    Rozhodovali: Tantašev - Capenko, Gajnullin (všetci Uzb.), ŽK: Arnautovič (Rakúsko)

    Diváci: 69.045

    Alžírsko: Benbot - Belghali (71. Chergui), Mandi, Bensebaini, Hadjam (71. Ait-Nouri) - Chaibi, Bentaleb - Mahrez, Maza, Aouar - Gouiri (71. Belaid)

    Rakúsko: A. Schlager - Posch, Leinhart, Alaba (62. Danso), Mwene (90+6. Kalajdžič) - Seiwald, X. Schlager (46. Grillitsch) - Laimer, Schmid (46. Wanner), Sabitzer - Arnautovič (46. Gregoritsch)

    Futbalisti Rakúska postúpili do šestnásťfinále na MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade z 2. miesta J-skupiny.

    V nedeľu ráno v Kansas City remizovali s Alžírskom 3:3 a so 4 bodmi zostali pred svojím súperom vďaka lepšiemu skóre.

    Alžírčania sa radujú tiež, do vyraďovacej fázy sa prebojovali vďaka postaveniu v tabuľke tímov na 3. miestach.

    Rakúšanov poslal do vedenia v 28. minúte Marko Arnautovič a v závere prvého polčasu vyrovnal Rafik Belghali.

    V 55. minúte Marcel Sabitzer prinavrátil Rakúsku vedenie, ale krátko nato odpovedal gólom na 2:2 Riyad Mahrez.

    V 3. minúte nadstaveného času skóroval opäť Mahrez a Irán sa už videl v šestnásťfinále, no Rakúšanov ešte stihol zachrániť striedajúci Saša Kalajdžič.

    Zverenci Ralfa Rangnicka sa vo štvrtok 2. júla o 21.00 h SELČ v Inglewoode stretnú so Španielmi, zatiaľ čo Alžírci nastúpia proti Švajčiarsku v piatok 3. júla o 5.00 h SELČ vo Vancouveri.

    Prvú priečku v J-skupine obsadili s 9 bodmi úradujúci majstri sveta z Argentíny, ktorí už vedeli, že sa v sobotu 4. júla o 0.00 h SELČ v Miami stretnú s Kapverdami.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina J

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ArgentínaArgentínaARG
    3
    3
    0
    0
    8:1
    9
    V
    V
    V
    2
    RakúskoRakúskoAUT
    3
    1
    1
    1
    6:6
    4
    R
    P
    V
    3
    AlžírskoAlžírskoALG
    3
    1
    1
    1
    5:7
    4
    R
    V
    P
    4
    JordánskoJordánskoJOR
    3
    0
    0
    3
    3:8
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Alžírsko - Rakúsko

    I. polčas:

    Obom tímom stačila na postup aj remíza, čomu spočiatku zodpovedalo aj dianie na ihrisku.

    Zároveň vedeli, že tím na 2. mieste v J-skupine bude čeliť Španielsku, zatiaľ čo tretí sa v prípade deľby bodov stretne so Švajčiarmi.

    Skóre hralo v prospech Rakúšanov, takže aj keby zvíťazia, papierovo prijateľnejšieho súpera by nedostali.

    Po nudnom úvode sa však v 28. minúte ujali vedenia, keď si Arnautovič nabehol na pas za obranu a prekonal brankára Benbota.

    Alžírci tak potrebovali zabrať a v závere prvého polčasu sa v pokutovom území z pravej strany dostal ku gólovej koncovke Belghali.

    II. polčas:

    Obrat sa pokúšal dokonať v 54. minúte Chaibi, lenže s jeho pokusom si brankár Alexander Schlager poradil.

    Následne Laimer na opačnej strane z pravého krídla našiel na hranici šestnástky Sabitzera, ktorý z prvej upratal loptu presne k tyči a poslal Rakúsko opäť do vedenia.

    Alžírčania našli ďalšiu gólovú odpoveď už o päť minút neskôr, keď Mahrez po výbornej práci a prihrávke Aouara trafil odkrytú časť brány.

    Priebežný nerozhodný stav tak opäť posúval medzi 32 postupujúcich oba tímy, ktoré sa vrátili k opatrnejšiemu hernému prejavu.

    Po dlhých nezáživných minútach však v nadstavenom čase z ničoho nič skóroval druhýkrát Mahrez, ale Rakúšania ešte stihli vyrovnať na konečných 3:3 zásluhou striedajúceho Kalajdžiča.

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 17

    27.06. 23:00
    | Skupina L | Matchday 17
    Panama
    Panama
    0 - 2
    Anglicko
    Anglicko
    New York | New York
    27.06. 23:00
    | Skupina L | Matchday 17
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    2 - 1
    Ghana
    Ghana
    Philadelphia | Philadelphia
    28.06. 01:30
    | Skupina K | Matchday 17
    DR Kongo
    DR Kongo
    3 - 1
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    Atlanta | Atlanta
    28.06. 01:30
    | Skupina K | Matchday 17
    Kolumbia
    Kolumbia
    0 - 0
    Portugalsko
    Portugalsko
    Miami | Miami
    28.06. 04:00
    | Skupina J | Matchday 17
    Alžírsko
    Alžírsko
    3 - 3
    Rakúsko
    Rakúsko
    Kansas City | Kansas City
    28.06. 04:00
    | Skupina J | Matchday 17
    Jordánsko
    Jordánsko
    1 - 3
    Argentína
    Argentína
    Dallas | Dallas

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Riyad Mahrez (7) oslavuje gól do siete Rakúska na MS vo futbale 2026.
    Riyad Mahrez (7) oslavuje gól do siete Rakúska na MS vo futbale 2026.
    Gólová prestrelka Alžírska s Rakúskom vyvrcholila v nadstavení. Víťaza však nenašla
    dnes 06:38
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Riyad Mahrez (7) oslavuje gól do siete Rakúska na MS vo futbale 2026.
    Riyad Mahrez (7) oslavuje gól do siete Rakúska na MS vo futbale 2026.
    Gólová prestrelka Alžírska s Rakúskom vyvrcholila v nadstavení. Víťaza však nenašla
    dnes 06:38
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    Domov»MS vo futbale 2026»Gólová prestrelka Alžírska s Rakúskom vyvrcholila v nadstavení. Víťaza však nenašla