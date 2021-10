Má štyridsať, strelil šesť gólov. Skúsený futbalista má veľký sen

„Za góly vďačím kolektívu. Po zranení sa do tímu vrátil Ján Adami, ktorý bol veľkým prínosom. Mali sme chuť do hry, darilo sa nám, čo sa prejavilo aj na výsledku,“ po stretnutí vravel spokojne autor dvojitého hetriku Attila Kačmárik.

Zlepšil strelecké maximum

Šesť gólov v jednom zápase nikdy v živote nedal. Jedine v príprave.

„Raz som strelil päť gólov. Som preto šťastný, že som si vylepšil strelecké maximum. O to viac, že mám štyridsať rokov,“ dodal.

Spoluhráči ho po stretnutí podpichovali. Vraj za takýto výkon musí do kabíny niečo doniesť. „Bude to fľaša. U nás to tak chodí. Keď je niekto v novinách, alebo sa mu podarí úspech, musí naliať,“ smial sa Kačmárik.