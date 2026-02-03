Strach o olympijskú favoritku. Štart ašpirantky na zlatú medailu je otázny

Austrálska akrobatická lyžiarka Laura Peelová si počas prípravy na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo poranila koleno. Jej účasť na štvrtých olympijských hrách je otázna.
Tridsaťšesťročná Peelová sa zranila v pondelok na tréningovom kempe vo Švajčiarsku. „Vrátila sa do Airola, kde ju vyšetrí tímový fyzioterapeut, ktorý určí ďalšie kroky,“ uviedol tím dvojnásobnej majsterky sveta.
Austrálčanka patrí medzi favoritky v súťaži akrobatických skokov, ktorých kvalifikácia sa začína 17. februára. Peelová zatiaľ nemá na konte olympijskú medailu, pripomenula agentúra AP.
