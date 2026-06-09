    Testy rozhodnú o osude krídelníka Maroka na MS. Jeho účasť proti Brazílii je v ohrození

    Nórsky stredopoliar Martin Odegaard (10) bojuje o loptu proti marockému útočníkovi Abde Ezzalzoulimu.
    Nórsky stredopoliar Martin Odegaard (10) bojuje o loptu proti marockému útočníkovi Abde Ezzalzoulimu. (Autor: TASR/AP)
    TASR|9. jún 2026 o 10:15
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    Utrpel zranenie pravého kolena počas prípravného stretnutia s Nórskom.

    Marocký futbalový krídelník Abde Ezzalzouli absolvoval testy zraneného kolena. Zatiaľ nie je isté, či bude fit do úvodného zápasu reprezentácie na MS v USA, Kanade a Mexiku proti Brazílii.

    Dvadsaťštyriročný hráč Realu Betis utrpel zranenie pravého kolena počas nedeľného prípravného stretnutia s Nórskom (1:1).

    V 8. minúte prihral na otvárací gól Brahima Diaza, ale po polčasovej prestávke ho vystriedal Soufiane Rahimi.

    „Všetci čakajú na výsledky Ezzalzouliho testov, ktoré určia závažnosť jeho zranenia a či sa včas zotaví pred majstrovstvami sveta,“ citovala zo svojho zdroja agentúra AFP.

    Program Maroka na MS vo futbale 2026

    14.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Maroko
    Maroko
    New York | New York
    20.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 9
    Škótsko
    Škótsko
    vs.
    Maroko
    Maroko
    Boston | Boston
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Maroko
    Maroko
    vs.
    Haiti
    Haiti
    Atlanta | Atlanta

    Ezzalzouliho stav by mali posúdiť najskôr o dva dni. Správy o tom, že by mohol absentovať tri až štyri týždne či dokonca vynechať šampionát úplne, označil zdroj za špekulácie.

    Maroko sa tiež obáva o zdravotný stav obrancu Manchestru United Noussaira Mazraouiho, ktorý si v zápase proti Nórsku poranil rameno.

    Úvodný duel Maroka na šampionáte sa odohrá v noci na nedeľu v East Rutherforde. Úradujúcich víťazov Afrického pohára národov čakajú v C-skupine aj súboje so Škótskom a Haiti.

    Tabuľka skupiny C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BrazíliaBrazíliaBRA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    HaitiHaitiHTI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    MarokoMarokoMAR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    ŠkótskoŠkótskoSCO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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