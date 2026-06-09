Testy rozhodnú o osude krídelníka Maroka na MS. Jeho účasť proti Brazílii je v ohrození

Marocký futbalový krídelník Abde Ezzalzouli absolvoval testy zraneného kolena. Zatiaľ nie je isté, či bude fit do úvodného zápasu reprezentácie na MS v USA, Kanade a Mexiku proti Brazílii.
Dvadsaťštyriročný hráč Realu Betis utrpel zranenie pravého kolena počas nedeľného prípravného stretnutia s Nórskom (1:1).
V 8. minúte prihral na otvárací gól Brahima Diaza, ale po polčasovej prestávke ho vystriedal Soufiane Rahimi.
„Všetci čakajú na výsledky Ezzalzouliho testov, ktoré určia závažnosť jeho zranenia a či sa včas zotaví pred majstrovstvami sveta,“ citovala zo svojho zdroja agentúra AFP.
Program Maroka na MS vo futbale 2026
Ezzalzouliho stav by mali posúdiť najskôr o dva dni. Správy o tom, že by mohol absentovať tri až štyri týždne či dokonca vynechať šampionát úplne, označil zdroj za špekulácie.
Maroko sa tiež obáva o zdravotný stav obrancu Manchestru United Noussaira Mazraouiho, ktorý si v zápase proti Nórsku poranil rameno.
Úvodný duel Maroka na šampionáte sa odohrá v noci na nedeľu v East Rutherforde. Úradujúcich víťazov Afrického pohára národov čakajú v C-skupine aj súboje so Škótskom a Haiti.