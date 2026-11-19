Traja Slováci s gólom počas jednej noci, to tu už dlho nebolo. Martin Pospíšil a Šimon Nemec rozpálili ľad, keď sa trafili proti San Jose.
Pre slovenského obrancu v tíme Flames to bol premiérový gól v tomto klube. Už piaty zásah, hoc zo štvrtého útoku, zaznamenal Dalibor Dvorský.
Aj o tomto sme sa bavili v podcaste NHL Hokejový BOSS.
Tradičné trio chalanov – Andrej Sekera, Stano Benčat a Filip Hudec debatovalo nielen o výbornej – gólovej noci slovenských hráčov, ale aj o ďalšom zranení Samuela Honzeka.
Ten sa vrátil po zranení na farme Flames, ale zápas nedohral, keď si poranil zápästie. Mimo hry bude niekoľko týždňov.
VIDEO: Najnovší diel podcastu NHL Hokejový BOSS
Komu to neskutočne páli je Cutter Gauthier z Anaheimu. Ten strelil už štvrtý hetrik v novembri, to všetko za 9 zápasov.
Tešiť sa môžete aj na ďalšie zaujímavé témy, názory a bohatú históriu, ale určite nevynechajte ani naše Hero, Hero! Andrej Sekera v rozprávaní Tajomstvá kabíny spomínal na spoluhráča Jamieho Benna, ktorý dosiahol na 1000. bod v NHL.
A čo všetko sa dozviete v novom vydaní podcastu Hokejový BOSS NHL?
Čo teda nájdete v novom NHL Hokejovom BOSS-ovi?
- Čo môže pomôcť Daliborovi Dvorskému?
- Aký odkaz vyslal smerom k trénerovi?
- Ako vníma Seko slovenských hráčov v Calgary?
- Aké rekordy vyrovnal/prekonal Gauthier?
- Ktorí obrancovia dominujú NHL?
- Winnipeg prišiel o víťazné sériu
- McDavid strelil prvý presilovkový gól
- Katastrofálne Toronto
- Kto je Pandrava týždňa?
- Hviezda týždňa – Leon Draisaitl
Nielen o týchto témach sme sa rozprávali v novom dieli podcastu Hokejový BOSS NHL.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: