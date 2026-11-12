Produktívny Černák, posadený Dvorský + Prečo nie je Bondra v Sieni slávy? (Hokejový BOSS NHL)

Slafko neboduje, zato Erik Černák má super produktívny úvod novembra. Päť asistencií, dva dvojbodové zápasy, to je jeho vizitka z posledných dní.
Stále to však nie je nič v porovnaní s tým, čo stvára Cutter Gauthier. Útočná hviezda Anaheimu strelila tretí hetrik za päť zápasov. Aj o tomto bola debata v podcaste NHL Hokejový BOSS.
Klasické trio Andrej Sekera, Filip Hudec a Stanislav Benčat debatovalo o viacerých témach, ktoré hýbu svetom v najlepšej hokejovej lige.
A čo brankár Connor Hellebuyck? Niekdajšia hviezda Winnipegu sa vrátila do Kanady už ako hráč New Jersey Devils. Olympijský víťaz síce nechytal, ale na rozcvičke bol. A fanúšikovia Jets si ho poriadne podali.
VIDEO: Najnovší diel podcastu NHL Hokejový BOSS
Anaheim sa spolieha na gólové hody Gauthiera. Ten vyrovnal legendy NHL, keď strelil tretí hetrik za päť zápasov.
Naposledy sa to podarilo Alexandrovi Mogiľnému ešte v sezóne 1992/93.
A čo všetko sa dozviete v novom vydaní podcastu Hokejový BOSS NHL?
Čo teda nájdete v novom NHL Hokejovom BOSS-ovi?
- Aká je budúcnosť Dalibora Dvorského v Blues?
- Vráti sa Martin Chromiak do prvého tímu LA?
- Kto sa stal Pandravou týždňa?
- Debata o hráčoch týždňa
- Čo povedal Keith Tkachuk pri uvedení do Siene slávy?
- Ktorý Slovák chýba v Sieni slávy?
- Ako si spomína Seko na brankárov Sarosa a Rinneho?
- Vytvorí Vancouver nový antirekord 21. storočia?
Nielen odpovede na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS NHL. A nezabudnite ani na naše Hero, Hero!
Chalani rozoberali Andrew Petersa, ktorý takmer prizabil ľadára. Seko opäť pootvoril dvierka v rámci Tajomstiev kabíny.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: