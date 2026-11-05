Historické fiasko Montrealu, Chromiak patrí do NHL. Kde skončí Kučerov? (Hokejový BOSS NHL)

Slovensko má stého hráča v NHL, Juraj Slafkovský zaznamenal proti Winnipegu dve asistencie, ale aj on sa prizeral historickému fiasku jeho Montrealu.
Habs viedli necelé tri minúty pred koncom 4:0, ale napokon prehrali 4:5 po predĺžení. Ako vnímali tento zápasy chalani z podcastu NHL Hokejový BOSS?
Stano Benčat debatoval tradične s Andrejom Sekerom, tretieho do partie – Filipa Hudeca, ktorý šiel na obhliadku do Nemecka, kde sa budú hrať budúcoročné majstrovstvá sveta v hokeji – nahradil komentátor zápasov NHL na TV Dajto a takisto autor podcastu 3. tretiny, Miro Held.
Debatu začali o zápase Montrealu. „Chlapci, tu sa písala história. Montreal čo pokazil, niečo neuveriteľné,“ konštatoval Stano.
VIDEO: Najnovší diel podcastu NHL Hokejový BOSS
„Za stavu 4:0 po bitke Arbera Xhekaja dala kamera záber na trénera Martina St. Louisa, ten vôbec nebol spokojný.
Akoby šípil, že toto môže narušiť chod zápasu. A stalo sa. Winnipeg sa chytil, dal prvý, druhý gól a razom mal momentum, a totálne ho využil,“ konštatoval Miro.
„Pre toto je šport úžasný a v hokeji nikdy nehovor nikdy. To bolo niečo neskutočné. Winnipeg sa pomaly dvíhal, dostal sebavedomie.
Áno, väčšinu boli horší, doťahovali, ale keď v závere pálil Kyle Connor, už bol tak nastavený, že to vyrovná. A naopak na hráčoch Montrealu bolo badať, že nevedia, čo skôr urobiť. Až napokon prehrali,“ konštatoval Seko.
A čo všetko sa dozviete v novom vydaní podcastu NHL Hokejový BOSS?
Čo teda nájdete v novom NHL Hokejovom BOSS-ovi?
- Aká je doterajšia sezóna Juraja Slafkovského?
- Prečo Montreal zatiaľ nehrá, ako vlani?
- Príde do tímu Canadiens Nikita Kučerov?
- Čo znamená jeho ohlásený odchod pre Tampu?
- Ako pomôže gól proti Detroitu Daliborovi Dvorskému?
- Aký bol debut Martina Chromiaka v NHL?
- Kto sa stal Pandravou týždňa?
- Koho určili chalani za Hviezdu týždňa?
- Prečo už Miro nefandí káčerom z Anaheimu?
Nielen odpovede na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie NHL Hokejový BOSS. A nezabudnite ani na naše Hero, Hero!
Seko v seriáli Tajomstvá kabíny spomínal na duo Jeff Skinner, Justin Faulk.
Tabuľky NHL
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