Historické fiasko Montrealu, Chromiak patrí do NHL. Kde skončí Kučerov? (Hokejový BOSS NHL)

Miroslav Held a Andrej Sekera.
Miroslav Held a Andrej Sekera. (Autor: Honzo Blaško)
Sportnet|5. nov 2026 o 07:00
ShareTweet0

Pozrite si a vypočujte si 7. diel série podcastu Hokejový BOSS NHL.

Slovensko má stého hráča v NHL, Juraj Slafkovský zaznamenal proti Winnipegu dve asistencie, ale aj on sa prizeral historickému fiasku jeho Montrealu.

Habs viedli necelé tri minúty pred koncom 4:0, ale napokon prehrali 4:5 po predĺžení. Ako vnímali tento zápasy chalani z podcastu NHL Hokejový BOSS?

Stano Benčat debatoval tradične s Andrejom Sekerom, tretieho do partie – Filipa Hudeca, ktorý šiel na obhliadku do Nemecka, kde sa budú hrať budúcoročné majstrovstvá sveta v hokeji – nahradil komentátor zápasov NHL na TV Dajto a takisto autor podcastu 3. tretiny, Miro Held.

Debatu začali o zápase Montrealu. „Chlapci, tu sa písala história. Montreal čo pokazil, niečo neuveriteľné,“ konštatoval Stano.

VIDEO: Najnovší diel podcastu NHL Hokejový BOSS

„Za stavu 4:0 po bitke Arbera Xhekaja dala kamera záber na trénera Martina St. Louisa, ten vôbec nebol spokojný.

Akoby šípil, že toto môže narušiť chod zápasu. A stalo sa. Winnipeg sa chytil, dal prvý, druhý gól a razom mal momentum, a totálne ho využil,“ konštatoval Miro.

„Pre toto je šport úžasný a v hokeji nikdy nehovor nikdy. To bolo niečo neskutočné. Winnipeg sa pomaly dvíhal, dostal sebavedomie.

Áno, väčšinu boli horší, doťahovali, ale keď v závere pálil Kyle Connor, už bol tak nastavený, že to vyrovná. A naopak na hráčoch Montrealu bolo badať, že nevedia, čo skôr urobiť. Až napokon prehrali,“ konštatoval Seko.

A čo všetko sa dozviete v novom vydaní podcastu NHL Hokejový BOSS?

Čo teda nájdete v novom NHL Hokejovom BOSS-ovi?

  • Aká je doterajšia sezóna Juraja Slafkovského?
  • Prečo Montreal zatiaľ nehrá, ako vlani?
  • Príde do tímu Canadiens Nikita Kučerov?
  • Čo znamená jeho ohlásený odchod pre Tampu?
  • Ako pomôže gól proti Detroitu Daliborovi Dvorskému?
  • Aký bol debut Martina Chromiaka v NHL?
  • Kto sa stal Pandravou týždňa?
  • Koho určili chalani za Hviezdu týždňa?
  • Prečo už Miro nefandí káčerom z Anaheimu?

Nielen odpovede na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie NHL Hokejový BOSS. A nezabudnite ani na naše Hero, Hero!

Seko v seriáli Tajomstvá kabíny spomínal na duo Jeff Skinner, Justin Faulk.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Miroslav Held a Andrej Sekera.
Miroslav Held a Andrej Sekera.
Historické fiasko Montrealu, Chromiak patrí do NHL. Kde skončí Kučerov? (Hokejový BOSS NHL)
dnes 07:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Historické fiasko Montrealu, Chromiak patrí do NHL. Kde skončí Kučerov? (Hokejový BOSS NHL)