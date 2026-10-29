Slovenský Tkachuk úradoval, Dvorský musí byť väčšia ‘sviňa’ (Hokejový BOSS NHL)

Calgary má za sebou rozprávkový týždeň! Tím, ktorý mal katastrofálny úvod sezóny, vyhral všetky štyri domáce zápasy v rade, pričom značnou mierou sa o to pričinili aj slovenskí hráči.
Martin Pospíšil mal v tom poslednom bilanciu 1+1 a kabína si ho zvolila za muža zápasu.
Flames majú turbulentné obdobie. Najskôr peklo. Teraz raj. Ale ako vraví v podcaste NHL Hokejový BOSS Andrej Sekera, nebude to trvalý jav.
„Je fajn, že im to teraz vyšlo. Sadlo si viacero vecí. Samozrejme, chalanom fandím, ale asi si nebudeme zvykať, že Calgary vyhráva pravidelne a nebodaj budú pomýšľať na play-off,“ konštatoval bývalý hráč NHL.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS NHL
„Ale chlapci, to, akým spôsobom hrali a najmä s kým. Zdolali nabitú Carolinu, obhajcov Stanleyho pohára, Minnesotu. No dobre, aj Detroit, to asi Benčiho netešilo, a teraz Toronto,“ povedal s úsmevom Filip Hudec.
Ten nemal dôvod na radosť, keďže jeho St. Louis druhýkrát v rade nestrelilo gól a prehralo s Montrealom.
Práve brankára Montrealu a novú jednotku Canadiens, Jacoba Fowlera, označil tretí do partie Stano Benčat za hráča týždňa.
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Andrej Sekera tentokrát spomína v seriáli Tajomstvá kabíny na Joea Pavelskeho!
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