Le Magnifique! Slafkovský a gól roka?! McDavid nazbiera 200 bodov (Hokejový BOSS NHL)

Juraj Slafkovský strelil proti San Jose gól, ktorý obletel svet. Famózny zásah, pri ktorom znemožnil Darnella Nursea rozjasal aj Stana, Seko s Fildžom tak mali v úvode podcastu NHL Hokejový BOSS o zábavu postarané.
Chalani následne rozoberali aj ďalších Slovákov, ako sa im darí/nedarí, respektíve pozitíva a negatíva z úvodu sezóny.
„Wau, wau, wau. To bol chlapci gól, ktorý obletel všetky internety,“ nadchýnal sa Stano. „Ty nie si Stano Benčat, ale Stano Juraj Slafkovský Benčat,“ podpichol ho Filip.
„Pri tom góle mal Nurse dve možnosti. Buď ho sfauluje, alebo hold, smola. Keď sa okolo vás valí taký tank, to je sekundový okamžik,“ doplnil Seko.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS NHL
V bonusovej epizóde na Hero, Hero rozoberali chalani, a teda najmä Andrej Sekera, kariéru a excesy bývalého spoluhráča Zacka Kassiana.
A čo ešte nájdete v novom vydaní podcastu NHL Hokejový BOSS?
Čo teda nájdete v novom NHL Hokejovom BOSS-ovi?
- Ako hodnotia chalani výkony Erika Černáka v Tampe?
- Ktorí hráči Tampy majú najväčší ice-time?
- Čo čaká Calgary v tejto sezóne?
- Ako hodnotí Filip výkony St. Louis a Dalibora Dvorského?
- Dosiahne Connor McDavid na magickú métu 200 bodov?
- Aké rekordy prekonal?
- Komu sa vyrovnal v historickej tabuľke Nikita Kučerov?
- Ako sa skončí sága Winnipeg – Connor Hellebuyck?
- Kde skončí Dylan Larkin?
Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní podcastu NHL Hokejový BOSS.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: