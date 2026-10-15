Pospíšil odklial Calgary, Honzek má čas na Pokémony + Príbehy skauta Vancouveru (Hokejový BOSS NHL)

Calgary má prvú výhru, o ktorú sa postaral Martin Pospíšil. Slafko s dvoma nahrávkami, Crosby a Ovečkin s 22. gólovou sezónou, MacKinnon s rozbitým nosom, Seko s nohou po operácii, Filip a Stano v štúdiu a spoločne s nimi špeciálny hosť – bývalý skaut Vancouveru Canucks Branislav Puliš.
Čo všetko priniesol nový NHL Hokejový BOSS?
V štúdiu sa najskôr rozoberala téma Calgary. Plamene vyhrali prvý zápas, keď uspeli na ľade silného Anaheimu. Šimon Nemec spravil najskôr chybu, aby následne prihrával na gól. No a ten víťazný strelil Pospec.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS NHL
„Výborná správa pre Martina aj celé Calgary. Toto potrebovali ako morálnu vzpruhu,“ konštatoval Stano.
„Veľká škoda, že opäť je však zranený Samo Honzek. Jeho stav sa bude posudzovať z týždňa na týždeň, čo vôbec nie je dobrá správa. Najmä ak prihliadneme na skutočnosť, že aj v predošlých dvoch sezónach mal vážne zranenia, ktoré ho pripravili takmer o celú sezónu,“ doplnil Filip.
Následne sa už chalani pustili do debaty s bývalým skautom Canucks Pulišom, ktorý v organizácii kanadského tímu pôsobil 14 rokov.
„Chlapci, to, ako som sa dostal do tímu bola veľmi zaujímavá story. Výrazne mi pomohol Paľo Demitra, hoci v tom čase hrával v St. Louis,“ začal rozprávanie, ktoré by si mal každý fanda NHL vypočuť.
Čo teda nájdete v novom NHL Hokejovom BOSS-ovi?
- Koho zvolili chalani za Hviezdy týždňa?
- Kto sa stal Pandravou týždňa?
- Čo sa deje s Philadelphiou?
- Ako hodnotí Filip výkony Dalibora Dvorského?
- Ako sa dostal skaut Puliš do Vancouveru?
- Akého Slováka draftoval do tímu?
- Ako vníma budúcnosť Canucks?
- Aký má názor na Slovákoch v NHL?
- Kto by mal prejsť budúcoročným draftom?
- Čo má spĺňať hokejový skaut?
- Koľko zápasov ročne sleduje skaut?
- Ktorý Slovák vyšliapal cestu všetkým ostatným skautom?
Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní podcastu NHL Hokejový BOSS.
Tabuľky NHL
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