Sláva a bieda Detroitu, príde Dvorský k Slafkovskému? (Hokejový BOSS NHL)

Juraj Slafkovský strelil prvý gól v novej sezóne NHL, Dalibor Dvorský ich už má dva.
A teraz jedno menšie sci-fi.
Viete si predstaviť, že by sa tieto dve slovenské hviezdy predstavili v budúcnosti spoločne v jednom tíme? V Montreale sa vraj šušká aj o tomto spojení.
Chalani z podcastu NHL Hokejový BOSS – Andrej Sekera, Filip Hudec a Stano Benčat sa rozprávali aj o nielen o tejto téme.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS NHL
Stano vytiahol dres Detroitu Red Wings, na stôl položil figúrku Dylana Larkina, a to celé z jedného dôvodu – červené krídla vyhrali prvý zápas v sezóne a jeho bývalý kapitán nastúpil na premiérový duel.
Najskôr ho fanúšikovia vypískali, potom mu aplaudovala celá cela.
„From Zero to Hero!“ konštatoval Seko. „Uvidíme, ako sa celá sága okolo neho bude ďalej vyvíjať. Stále však asi platí, že chce odísť, otázne je len kedy a kde,“ povedal Stano.
„No, nechajme sa prekvapiť. Na Floride sú zranení hráči, Panthers veľmi cap space nemajú, ale teoreticky sa niečo dá vymyslieť,“ poznamenal Filip.
A čo ďalšie nájdete v novom vydaní relácie NHL Hokejový BOSS?
- Aká je vízia Detroitu Red Wings?
- Čo sa stane s najlepšími hráčmi tímu?
- Aký zápas odohral Slafkovský pred domácim publikom?
- Ako vníma Seko rozbeh Canadiens do sezóny?
- Hrôzostrašný úvod Calgary – aké šance majú plamene?
- Ako sa bude dariť slovenskému triu v tímu plameňov?
- Ktorý tím NHL prekvapuje?
- Koho zvolili chalani za tri hviezdy týždňa?
Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní podcastu NHL Hokejový BOSS.
A nezabudnite aj na bonusovku na Hero, Hero, kde sme v špeciáli Tajomstvá kabíny rozoberali Sekove historky o jeho bývalom spoluhráčovi a majstrovi sveta z roku 2003 Craigovi Rivetovi.
Za všetko povieme len párty v Bum, Bum, Rum! Viac na Hero, Hero!
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: