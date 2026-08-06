Špekulácie o prestupe sa nenaplnia. Vinicius predĺžil zmluvu s Realom Madrid

Brazílsky futbalista Vinicius Junior sa dohodol s Realom Madrid na predĺžení spolupráce.
Dvadsaťšesťročný útočník podpísal so španielskym klubom novú zmluvu, na základe ktorej bude obliekať dres „bieleho baletu“ až do 30. júna 2032.
Vinicius mal s Realom ešte rok platný kontrakt, no v médiách sa začali objavovať správy o jeho možnom prestupe do Anglicka. Viaceré denníky i weby informovali, že sa brazílsky reprezentant mal dohodnúť na podmienkach zmluvy s Arsenalom Londýn.
Anglický majster bol údajne pripravený ponúknuť za neho 105 miliónov libier (123 miliónov eur). Real však požadoval približne 137 miliónov libier (160 miliónov eur), pričom podľa portálu Transfermarkt je jeho trhová hodnota 140 miliónov eur.
Vinicius prišiel na San Bernabeu v júli 2018 ako 18-ročný. Odvtedy nastúpil za „Los Blancos“ v 375 zápasoch vo všetkých súťažiach, strelil 128 gólov a pridal 100 asistencií.
S Realom získal 14 trofejí - dvakrát triumfoval v Lige majstrov, trikrát vyhral MS klubov, dvakrát Superpohár UEFA, získal tri tituly v La Lige, raz vyhral španielsky Kráľovský pohár a trikrát španielsky Superpohár.
V roku 2024 sa stal Hráčom roka podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), pripomenul web Realu.