Arbitrážny súd si stojí za svojím. IIHF nemala na stopku pre Rusov dostatok dôvodov

Športový arbitrážny súd v Lausanne (CAS) obhajuje svoje rozhodnutie obnoviť členstvo ruských hokejových tímov, počnúc juniorskými majstrovstvami sveta, ktoré sa odohrajú na prelome rokov v Kanade.
Viaceré krajiny už verejne deklarovali bojkot zápasov s Ruskom na budúcoročnom svetovom šampionáte v Nemecku.
CAS tvrdí, že Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) dostatočne neodôvodnila, prečo by malo byť Rusko naďalej vylúčené zmedzinárodných turnajov a vrcholných podujatí.
„Senát CAS dospel k záveru, že IIHF nepredložila dostatočné dôkazy k preukázaniu splnenia právnych podmienok na vylúčenie ruských tímov,“ uvádza sa v stanovisku arbitrážneho súdu.
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"Senát CAS konštatoval, že organizačné dopady tohto rozhodnutia, ako aj prípadné zavedenie režimu neutrality, o ktorých sa teraz vedie verejná diskusia, neboli v priebehu konania podložené dostatočnými dôkazmi, ani o ne IIHF neusilovala. CAS nemôže ukladať opatrenia, o ktoré účastníci konania nepožiadali," poznamenali sudcovia s tým, že v najbližšom čase zverejní kompletné znenie svojho rozhodnutia.
Nový prezident IIHF Franz Reindl bol prekvapený, ako rýchlo chce CAS svoje rozhodnutie implementovať do praxe, keďže Rusko je naďalej vo vojnovom konflikte s Ukrajinou. Otázne je, či sa budúcoročný svetový šampionát odohrá podľa plánu.
Nemecký hokejový zväz (DEB) totiž nevylúčil, že sa vzdá organizácie turnaja, ak sa na ňom predstavia Rusi. Predseda predstavenstva DEB Frank H. Lutz upozornil predovšetkým na možné ekonomické a bezpečnostné dôsledky účasti Ruska.
Na rozhodnutie CAS reagovali negatívne aj viacerí veľkí sponzori a partneri majstrovstiev aj samotnej IIHF.