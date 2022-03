Slováci sa priblížili boju o medaily. Zvládli veľkú drámu proti Švédom

PEKING. Slovenskí curleri na vozíku v stredu doobeda po tesnom výsledku 6:5 zdolali svojho súpera zo Švédska a na zimných paralympijských hrách sa vďaka bilancii 5 výhier a 3 prehier nachádzajú na priebežnom treťom mieste v tabuľke.

Stretnutie proti Švédsku bolo napínavé až do konca. Slováci o svojom víťazstve rozhodli posledným kameňom v poslednom ende.

"Bolo to neuveriteľne dramatické stretnutie so šťastným koncom pre nás. Na turnaji v Pekingu sme dosiahli už piaty triumf, čo sa nám na paralympiádach predtým nikdy nepodarilo. A to máme pred sebou ešte dve stretnutia," zhodnotil zápas so Švédmi tréner Slovenska František Pitoňák.